Samsung прекращает производство ЖК-панелей

Компания Samsung Display приняла решение завершить производство ЖК-панелей в Южной Корее и Китае до конца года.

В компании отмечают, что уже приостановила работу одной из двух производственных линий в Корее в связи с падающим спросом на ЖК-панели и проблем с поставками. Теперь же производство ЖК-панелей будет полностью прекращено.

«Мы поставим заказанные LCD нашим клиентам до конца этого года без каких-либо проблем», — говорится в заявлении южнокорейского гиганта.

Samsung Display

В октябре компании сообщала, что хочет вложить 10,72 миллиарда долларов в заводы и исследования, которые позволят модернизировать производственные линии, стремясь противостоять перепроизводству на фоне низкого мирового спроса на смартфоны и телевизоры. Эти инвестиции в ближайшие пять лет позволят преобразовать одну из двух ЖК-линий в Южной Корее в предприятие по массовому производству более совершённых экранов на «квантовых точках».

Её конкурент, LG Display, ранее в этом году заявлял, что также планирует до конца 2020 года прекратить местное производство телевизионных ЖК-панелей.