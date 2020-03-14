Samsung выпускает серию изогнутых мониторов T55 с VA-панелью

Компания Samsung анонсировала серию мониторов T55 с радиусом кривизны 1000R. Главной особенностью этих дисплеев стало щадящее отношение к глазам пользователей, на что выдан сертификат TÜV Rheinland.

По своим неплохим, но не уникальным, спецификациям и разрешению 1080p монитор чётко ориентируется на сегмент домашней и офисной работы. Он представлен в моделях C24T55, C27T55 и C32T55 с диагоналями экрана 24”, 27” и 32” соответственно. Радиус изгиба в 1 м обеспечивает равное фокусное расстояние до всей поверхности экрана, что позволяет снять излишнее напряжение с глаз. Естественно, имеются технологии снижения синего света и защита от мерцания.

Монитор Samsung серии T55

Основные характеристика мониторов включают матрицу VA разрешением 1080p с кадровой частотой 75 Гц и временем отклика 4 мс от серого к серому. Цветовое покрытие sRGB составляет 119,3%, а пиковая яркость — 250 кд/м2. Имеется поддержка AMD FreeSync, что вместе с несколько повышенной кадровой частотой делает монитор комфортным для казуальных видеоигр.

Из интерфейсов в мониторе присутствуют по одному порту HDMI 1.4, DisplayPort и даже D-Sub. Есть аудио входы и выходы.

Мониторы T55 могут похвастать тонким минималистичным дизайном, со сверх узкими «безрамочными» краями с трёх сторон, обтянутой тканью задней панелью и тонкой 6 мм металлической базой. Крепление не совместимо с VESA , а родная подставка обеспечивает лишь наклон в диапазоне от -3° до 20°.

Цена и дата начала продаж ряда мониторов Samsung T55 пока не назывались.