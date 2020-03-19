Samsung начинает производство самых быстрых накопителей

Компания Samsung анонсировала массовое производство первых в индустрии накопителей eUFS 3.1 объёмом 512 ГБ, предназначенных для использования во флагманских смартфонах.

Компания отмечает, что это самые быстрые накопители такого класса в мире. По сравнению с чипами eUFS 3.0, эти устройства работают на запись быстрее в 3 раза. По заверению Samsung, скорость записи накопителей eUFS 3.1 составляет 1200 МБ/с. Скорость последовательного чтения почти вдвое выше — 2100 МБ/с. Скорость случайного доступа при чтении составляет 100 000 операций и 70 000 операций при записи. В результате, такие накопители работают заметно быстрее SSD с интерфейсом SATA III для ПК.

Микросхема eUFS от Samsung

Позднее в этом году компания планирует выпустить чипы eUFS 3.1 объёмом 128 ГБ и 256 ГБ.

Начиная с серии смартфонов Galaxy S20, компания Samsung нацелилась на запись видео в разрешении 8K. Некоторые китайские компании также взяли курс на это направление. Именно поэтому смартфонам и требуется столь производительная память.