Samsung начинает массовое производство по 7 нм нормам

Компания Samsung начала массовое производство микросхем с размером элементов 7 нм и 6 нм на новом заводе V1.

Южнокорейский гигант является одной из немногих выживших компаний по производству микросхем на заказ. И хотя TSMC является бесспорным лидером, Samsung хочет занять её место благодаря технологии GAAFET и финансовым вливаниям.

На днях компания сообщила, что её завод V1 приступил к массовому производству по нормам 7 нм и 6 нм с планом по переходу в будущем на 3 нм. Линия использует специализированную технологию EUV-литографии, которая является важным фактором в дальнейшем уменьшении размеров элементов транзистора.

Производство Samsung

Запуск нового производства с EUV в полупроводниковом мире является крупнейшим событием, поскольку TSMC нуждается в здоровой конкуренции, да и в целом производственных мощностей сейчас недостаточно. Некоторые сообщения гласят, что уже в этом году Samsung начнёт производство графических процессоров для NVIDIA по 7 нм нормам.

К концу года корейская компания планирует инвестировать в завод V1 6 миллиардов долларов, что позволит утроить производственные возможности по 7 нм и более совершенным техпроцессам.