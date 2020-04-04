Samsung выпускает новый монитор F27T85

Компания Samsung анонсировала новый 27” монитор, предназначенный для офисной работы. Дополнив уже богатый портфель дисплеев для бизнеса, новый монитор представлен в тонком дизайне и с разрешением 1440p.

Монитор Samsung F27T85 изготовлен на базе 27” панели типа PLS разрешением 2560×1440 пикс. Частота кадров монитора составляет 75 Гц, а время отклика от серого к серому — 4 мс. Панель поддерживает 10-битный цвет и предлагает типичную яркость в 350 кд/м2. Контрастность составляет 1000:1, а углы обзора 178°/178°.

Монитор Samsung F27T85. Вид на горизонтальный экран

В представленной модели применён известный «двухуровневый» дизайн, который означает отсутствие бордюров с трёх сторон экрана. Монитор имеет пластмассовую подставку, а управление OSD осуществляется джойстиком на задней панели.

Монитор Samsung F27T85. Вид на вертикальный экран

Благодаря подставке HAS, дисплей F27T85 можно поворачивать на 45º в обе стороны, наклонять на угол от -5º до +24º, и проворачивать от -2º до +9º. Кроме того, имеется возможность монтажа на кронштейн VESA 100×100.

Монитор Samsung F27T85. Задняя панель

Что касается особенностей работы монитор, то в нём есть режим снижения нагрузки на глаза и отсутствие мерцания, есть и поддержка AMD FreeSync. Из интерфейсов в нём присутствуют 1xHDMI 1.4, 1xDisplayPort 1.2, 2xUSB 2.0 Type-A, 1xUSB 3.0 Type-A и 1×3,5 мм аудиовыход.

Монитор Samsung F27T85. Задняя панель

Цена и доступность Samsung F27T85 пока не сообщается.