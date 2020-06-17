Samsung выпускает 49” изогнутый монитор C49G95T

Компания Samsung выпускает невероятный монитор разрешением 5120×1440 пикс. (двойной 1440p) с ультравысокой частотой кадров в 240 Гц.

Данный монитор был анонсирован в ходе CES 2020. Он представляет собой фактически сдвоенный экран на 1440 строк с радиусом изгиба 1000R, идеальным, для погружения в игры.

Монитор Samsung Odussey C49G95T в интерьере

Согласно исследованиям, приведенным Samsung, на стандартном расстоянии от глаз, которое для этого монитора составляет около метра, изгиб в 1000R перекрывает периферийное зрение, создавая идеальное рабочее пространство и глубокое погружение в игры.

Задняя панель монитора Odussey C49G95T

Что касается технических характеристик, то они на высочайшем уровне. Монитор имеет разрешение 5120×1440 пикс. Матрица поддерживает кадровую частоту в 240 Гц, которая автоматически меняется посредством AMD FreeSync 2 или G-Sync . Также имеется поддержка DisplayHDR 1000. Такой монитор требует подключения по высокоскоростным интерфейсам, таким как DisplayPort 1.3/1.4.

Монитор Odussey C49G95T. Вид спереди.

Монитор построен на матрице типа VA с технологией QLED (Quantum Dot). Цветовое покрытие составляет 95% DCI-P3 и 92% палитры Adobe RGB . Матрица обеспечивает 10-битный цвет и краевое диммирование, что даёт высочайший уровень контрастности.

Монитор Samsung Odyssey C49G95T предлагается к приобретению по цене 1500 долларов США.