Samsung выпускает первый в мире 5G-планшет

Компания Samsung выпустила планшетный компьютер Galaxy Tab S6 в сентябре. Как и большинство планшетов, он предлагается в вариантах с подключением по Wi-Fi или Wi-Fi и LTE. И теперь, в подтверждение ранних слухов, компания официально выпустила Galaxy Tab S6 5G. Этот планшет стал первым в мире, поддерживающем технологию сотовой связи 5-го поколения.

Кроме добавления модема 5G, спецификации компьютера остались практически неизменными. Он основан на SoC Qualcomm Snapdragon 855, содержит до 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ плюс карту microSD и аккумулятор на 7040 мА×ч. В комплект входит стилус S Pen с беспроводной зарядкой от самого планшета. Кроме того, гаджет понимает жесты благодаря гироскопу и Bluetooth-соединению.

Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab S6

Экран имеет диагональ 10,5” и разрешение QHD+ (2560x1600) при соотношении сторон 16:10. Звук реализован четырьмя стереодинамиками, настроенными AKG. Фото и видеосъёмка осуществляется двухкамерной системой разрешением 13 Мпикс. и 5 Мпикс., что довольно редкое явление в планшетах. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мпикс.

Пока планшет Galaxy Tab S6 5G доступен только для Южной Кореи. Там он продаётся за 999 900 вон, что соответствует 847 долларам США. О продажах на других рынках пока не сообщается.