Samsung готовится к старту массового производства по 5 нм EUV-технологии

В своём финансовом отчёте за I квартал 2020 года компания Samsung сообщила, что готовится к началу массового производства микросхем по передовой 5 нм EUV-технологии. И произойдёт это во II квартале.

Это важный шаг для индустрии, поскольку по слухам, NVIDIA будет использовать 5 нм процесс Samsung для производства новых GPU . Вероятно, это будут Ampere или Hopper.

Эволюция архитектуры завторов

«Во втором квартале компания нацелена на расширение лидерства в EUV, начиная с массового производства по 5 нм, пристально изучая неопределённую рыночную ситуацию, вызванную COVID-19» — говорится в отчёте компании.

Также компания сообщила о дальнейшем развитии, после запуска 5 нм процесса. Так, она планирует разрабатывать 3 нм производственный процесс GAAFET. При этом в будущее Samsung пока смотрит осторожно.