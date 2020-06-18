Samsung готовит SSD со скоростью 6,5 ГБ/с
Компания Samsung готовится выйти на рынок твердотельных накопителей с шиной PCIe 4.0. Эти устройства должны продемонстрировать «превосходную производительность настоящих PCIe 4.0 SSD».
Новый накопитель получит номер модели 980 Pro, а его релиз запланирован на август этого года. Это будет первый накопитель компании, поддерживающий шину PCIe 4.0. Устройство должно предлагать скорость чтения до 6,5 ГБ/с, а записи — 5 ГБ/с. Для сравнения, контроллер Phison E16 обеспечивает максимальную скорость до 5 ГБ/с.
Для создания своего SSD корейская компания применит собственную двухбитную память MLC. В результате должен получиться самый быстрый SSD в мире.