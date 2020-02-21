Samsung заключил соглашения с Microsoft по мобильным играм

Компания Samsung объявила о заключении партнёрского соглашения с Microsoft, которое позволит выходить новым играм и сервисам, вроде Project xCloud, на устройствах южнокорейской компании.

Деталей о сделке немного, но похоже, что облачный игровой сервис Microsoft Project xCloud будет выпущен на смартфонах Samsung. Возможно, что он даже будет предустанавливаться на смартфоны Galaxy.

Партнёрство Samsung и Microsoft в области игр

«Оба, Samsung и Xbox, разделяют видение по предоставлению прекрасных игровых возможностей мобильным геймерам по всему миру. Благодаря нашему портфелю с 5G и богатой игровой истории Microsoft, мы тесно сотрудничаем над созданием премиального облачного стриминогового сервиса. Больше об этом будет сказано в течение года», — говорится в заявлении Samsung.

Кроме планов по стримингу, Microsoft также анонсировала игру Forza Street на Android, и устройства Samsung Galaxy, похоже, получат её первой.