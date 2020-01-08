Samsung анонсирует игровые мониторы Odyssey

На выставке CES 2020 компания Samsung представила новые игровые мониторы семейства Odyssey, которые впечатляют как характеристиками, так и экстерьером.

Новая серия дисплеев представлена двумя линейками: 49” моделью G9, и моделью G7, которая будет выпущена в версиях с диагоналями 32” и 27”. Обе модели имеют вогнутый на 1000R экран QLED. Дисплеи предлагают 240 Гц кадровой развёртки и отклик матрицы в 1 мс. Имеется адаптивная синхронизация Adaptive Sync при подключении через DisplayPort 1.4 и совместимость с G-SYNC.

Монитор Samsung Odyssey G9. Вид спереди

Из анонсированной пары модель G9 более привлекательна. Это первый в мире монитор с двойным разрешением QHD (5120x1440 пикс. с соотношением сторон 32:9). Пиковая яркость дисплея составляет 1000 кд/м2, что означает сертификацию HDR1000. Для вывода изображения применена панель типа VA с технологией квантовых точек.

Дизайн у G9 также необычен. С тыльной стороны вся панель имеет глянцевую отделку, а в середине расположено «ядро бесконечности», в которое вставлена подставка. Эта зона имеет 52 различных цвета подсветки с пятью световыми эффектами.

Монитор Samsung Odyssey G9. Вид сзади

Если же вам не нужен эффект двух мониторов, то вместо G9 можно выбрать модель G7. Она предлагает стандартное соотношение сторон в 16:9. Он имеет такой же радиус кривизны и те же технические характеристики матрицы, как и G9, только разрешение у него более привычное — 2560х1440 пикс. Также отличается и максимальная яркость, которая составляет 600 кд/м2.

Как и старшая модель, версия G7 имеет ядро в середине, а вот наружная поверхность монитора — матовая. Кроме того, она имеет различные эффекты подсветки на фронтальной панели.

Все три представленных дисплея будут доступны во втором квартале этого года. Цена пока неизвестна, но не стоит надеяться, что она будет низкой.