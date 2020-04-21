Samsung переносит старт 3 нм производства

Похоже, что начало массового производства компанией Samsung по 3 нм нормам откладывается из-за пандемии.

По информации DigiTimes, корейский гигант планировал начать массовое производство по 3 нм нормам в начале 2021 года, однако теперь, из-за короновируса, этот процесс переносится на 2022 год. При этом сама компания мало пострадала от пандемии, а перенос сроков связан с общемировым производственным спадом.

Офис Samsung

Логистика и перевозки, необходимые для доставки нового оборудования для EUV, весьма затруднены. А без этого оборудования компании не удастся обеспечить своевременный запуск по 3 нм стандартам в начале 2021. Это может создать для Samsung некоторые проблемы, поскольку её главный конкурент — TSMC, может выйти из сложившейся ситуации практически без потерь.