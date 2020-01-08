Samsung хочет выпустить первый 5G-планшет

Компания Samsung подтвердила готовность представить 5G-версию своего топового планшетного компьютера Galaxy Tab S6, сообщив, а также то, что это произойдёт скорее всего в марте.

Планшетный ПК получит вполне ожидаемое название Galaxy Tab S6 5G, и это будет первый в мире планшет с 5G-подключением. При этом он не будет продаваться за пределами Южной Кореи, по крайней мере пока компания не планирует мирового анонса.

Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S6

Что касается цены, то официально она не объявлялась, но поскольку стандартная версия Galaxy Tab S6 стоит 650 долларов, версия с 5G будет стоить дороже.

По слухам, планшет будет основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 855, минимальный объём ОЗУ составит 6 ГБ, а объём накопителя — 128 ГБ. В качестве экрана будет применена 10,5” панель Super AMOLED разрешением 1600×2560 пикс.