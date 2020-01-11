Samsung пояснила, как ISOCELL Bright HMX делает чёткие снимки в любых условиях

Компания Samsung представила сенсоры для фотокамер ISOCELL Bright HMX ещё в августе. Это первые в мире мобильные сенсоры разрешением более 100 Мпикс, которые умещаются в стандартный размер 1/1,33”. Но только теперь компания дала разъяснения о том, какие технологии лежат в основе этих матриц.

Одним из ключевых компонентов ISOCELL Bright HMX стала технология ISOCELL Plus, которая обеспечивает высокую изоляцию пикселей и минимизирует оптические потери. Этого эффекта удалось добиться применением новых инновационных материалов для создания физических барьеров между пикселями, защищающих каждый 0,8 мкм пиксель от загрязнения соседним цветом. Такой подход позволил фотодиодам поглощать больше света, обеспечивая лучшую работу пикселя.

Другая технология, Smart-ISO, сравнивает варианты низкого и высокого усиления, позволяя сенсору правильно выбирать уровни усиления в соответствии с освещением сцены, оптимизируя преобразование сигналов «свет-в-электричество» и делая его более универсальным в разных условиях освещения.

Технология Samsung Tetracell решает проблему съёмки ярких снимков при плохих условиях освещённости. Используя специальные алгоритмы, производится объединение пикселей в кластер. Таким образом один 0,8 мкм пиксель трансформируется в пиксель размером 1,6 мкм. В результате мы имеем яркую фотографию разрешением 27 Мпикс., даже при плохом освещении.

Принцип работы фотосенсора ISOCELL

Последняя ключевая технология называется Super-PD. Она призвана быстро рассчитать дистанцию до объекта съёмки и автоматически оптимизировать фокусное расстояние.

Первым устройством с камерой на базе ISOCELL Bright HMX стал Xiaomi Mi Note10. Следующими гаджетами должны стать решения Samsung: Galaxy S11 и раскладушка Galaxy Fold.