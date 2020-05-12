Samsung хочет создать камеру лучше человеческого глаза

Компания Samsung работает над сенсором камеры, которая сможет захватить более детализованное изображение, чем глаз человека.

На сайте компании опубликована статься Йонгина Парка, главы подразделения Sensor Business Team в Samsung LSI. Он сообщил, что его команда работает над датчиком для камеры, который сможет захватить больше деталей, чем человеческий глаз.

Обычное разрешение глаза человека составляет 500 мегапикселей. Южнокорейский гигант разрабатывает датчик с разрешением 600 Мпикс. Этот датчик планируется применять в самоуправляемых автомобилях, дронах и устройствах IoT . Как не трудно догадаться, разработка такой камеры займёт у компании немало времени.

Глава Sensor Business Team в Samsung LSI Йонгин Парк

Очевидно, что 600 Мпикс. датчик будет очень большим. Его нельзя будет уместить в современный смартфон. Чтобы это сделать, придётся уменьшать размер пикселя, что, в свою очередь, потребует группировку пикселей, чтобы сохранить высокое качество изображения.

К примеру, камера Samsung 108MP ISOCELL Bright HM1 использует проприетарную технологию Nonacell technology, которая группирует пиксели в формате 3×3, чтобы сохранить качество снимка и увеличить светочувствительность.