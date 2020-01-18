Samsung продемонстрировала виртуальную ИИ-клавиатуру SelfieType

Печать на клавиатуре — один из основных типов взаимодействия человека и компьютера. Существует огромное множество эргономичных клавиатур, однако когда речь заходит о смартфонах, не всё так однозначно.

Компания Samsung решила разнообразить варианты портативного клавиатурного ввода, представив проект виртуальной клавиатуры SelfieType. Её концепция была разработана по исследовательской программе Samsung C-Lab Inside.

Система SelfieType полагается на фронтальную «селфи» камеру устройства и искусственный интеллект, который анализирует движения пальцев пользователя.

Прототип Samsung SelfieType

Чтобы ей воспользоваться, нужно наклонить фронтальную камеру смартфона, планшета или любого другого устройства и начать «печатать» на любой поверхности, как на традиционной клавиатуре. Камера отправляет изображение к ИИ, который и преобразует движения пальцев непосредственно в буквы на экране. Технология не требует какого-либо специального оборудования и может применяться на широком спектре устройств.

Пока этот проект находится в самом зачаточном состоянии. При его демонстрации были обнаружены несколько ошибок. Из недостатков можно отметить отсутствие видимых клавиш для печати, пользователь не знает, на какую букву он нажимает, что у многих вызовет недоумение. Также нет обратной реакции от клавиши, и не понятно, была буква введена, или нет.

В любом случае, до коммерческого релиза SelfieType ещё далеко.