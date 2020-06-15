Samsung готовит потребительский SSD объёмом 8 ТБ

Компания Samsung готовит новый потребительский твердотельный накопитель, информация о котором была случайно опубликована на Amazon.

Сейчас её уже нет, но в Интернете ничего не пропадает бесследно. Два новых SSD Samsung получили номера моделей Z-77Q8T0B/AM и MZ-77Q1T0B/AM. Как видно по маркировке, это модели объёмом 8 ТБ и 1 ТБ.

SSD Samsubg 870 QVO

Эти накопители основаны на фирменной памяти V- NAND типа QLC. Новые устройства должны работать быстрее существующей серии 860 QVO, но не стоит ждать чудес, поскольку накопители используют медленный интерфейс SATA . Тем не менее, для хранения коллекции приложений и игр этого вполне достаточно.

Накопитель Samsung QVO предлагался по цене 130 долларов США, в то время как модель объёмом 8 ТБ появилась по цене 900 долларов.

На сайте Amazon сообщалось, что начало продаж младшей модели намечено 30 июня, а старшей — на 24 августа.