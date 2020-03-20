SambaNova хочет сменить архитектуру компьютеров
Незаметный стартап SambaNova изъявил желание изменить устройство современных компьютеров, созданную Фон Нейманом.
Исполнительный директор SambaNova Родриго Лиан заявил, что последние 30 лет компьютеры были «сфокусированы на инструкциях и операциях». При этом в следующие 5, 10, 20 лет, растущие объёмы данных будут требовать неимоверного роста вычислительной способности.
Поэтому он хочет создать новый чип, который заменит собой целую систему. «Чтобы провести фундаментальные изменения в вычислениях, вам, очевидно, нужно ввести новое ядро, однако вам придётся построить целую систему, в которую нужно интегрировать несколько слоёв аппаратного и программного обеспечения».
Сооснователь стартапа, профессор стэндфордского университета Кунле Олукотун, отметил, что устройства с программируемой логикой похожи на программируемую вентильную матрицу, и могут постоянно менять свою форму, чтобы перестраивать цепь для различных программ при помощи умного компилятора, такого как Spatial.
Spatial является языком вычислений, который может брать программы и перекомпоновывать их в параллельно исполняемые операции с возможностью создания «переконфигурируемых» чипов, способных менять свою цепь на лету.
Олуктун пояснил, что вместо использования программных инструкций в фиксированном наборе логических структур, постоянно размещённых в процессоре, их процессор переопределяет свою цепь, возможно, каждый такт, для вариативного манипулирования большим объёмом данных, «проходящим» через чип.
Современные чипы исполняют инструкции по «фиксированному конвейеру». В переконфигурируемой архитектуре не существует инструкций, двигающихся по такому конвейеру. Данные движутся по конвейеру, а переконфигурируются сами инструкции в аппаратном обеспечении.