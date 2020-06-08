Saints Row V откладывается на год

Embracer Group (бывшая THQ Nordic) решила перенести несколько релизов своих игр ААА-класса на 2021—2022 финансовый год.

Компания подтвердила задержку двух своих крупнейших игр. В финансовом отчёте Ларс Уингфорс, исполнительный директор компании, отметил, что в этом году планы компании по многим ААА-играм изменились

«Глядя в следующий финансовый год, оканчивающийся 31 марта 2022, мы ожидаем органичный рост, движимый дальнейшим увеличением числа завершённых игр, включая первые игры ААА-класса после выхода Metro Exodus», — отметил Уингфорс.

Saints Raw

Также компания отметила, что к марту 2021 года она планирует выпустить две крупные ААА-игры. Что это за игры, не известно. Но по слухам это будут Saints Row V и Dead Island 2, которые находятся в разработке уже некоторое время.

Студия Volition объявляла, что Saints Row V находится в разработке, а Deep Silver по-прежнему разрабатывает Dead Island 2. Сейчас же Embracer решила вдвое сократить расходы на разработку и ожидает, что стоимость разработки и затраты удвоятся в следующем финансовом году.

В целом же в следующем финансовом году нас ждут релизы таких игр: Biomutant, Chorus, Deep Rock Galactic, Destroy All Humans, Iron Harvest, Moto GP 20, Ride 4, Snowrunner, Wasteland 3, WWE 2K Battlegrounds.