Sabrent выпустила первый в мире NVMe M.2 SSD объёмом 8 ТБ

Компания Sabrent объявила о большом достижении индустрии накопителей. Она первой в мире смогла выпустить твердотельный накопитель стандарта NVMe M.2 объёмом 8 ТБ.

Твердотельные накопители Sabrent Rocket Q 8TB NVMe PCIe M.2 2280 используют шину PCIe 3.0 x4 и устанавливаются в стандартный слот M.2. Они предлагаются в объёмах 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. На плате устанавливается флэш-память, способная обеспечить чтение со скоростью до 3,4 ГБ/с, и запись на скорости до 3 ГБ/с. Какая именно память использована в накопителях, Sabrent не сообщает.

Твердотельный накопитель Sabrent Rocket Q 8TB

В качестве контроллера в новых SSD применён Phison E12S. К сожалению, компания ничего не сообщила о скоростях случайного доступа. Также нет сведений о надёжности.

Представленная серия накопителей поддерживает шину PCIe 3.1 и соответствует стандарту NVMe 1.3. Имеется поддержка SMART и команды TRIM. Накопители поддерживают интерфейсы ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 и ONFi 4.0.

Примечательно, что в комплект поставки накопителей Sabrent входит утилита Acronis True Image для облегчения клонирования накопителя.