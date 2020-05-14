Бюджетный Ryzen 3 3100 разогнан до 6 ГГц

На прошлой неделе AMD выпустила недорогие процессоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. При этом фактически частота работы младшей модели достигает 3,9 ГГц, однако энтузиасты смогли её заметно увеличить.

Известный оверклокер TSAIK взял процессор Ryzen 3 3100 и с охлаждением жидким азотом разогнал его до 5,9 ГГц.

Процессор Ryzen 3 3100 имеет 4 ядра и 8 потоков. Он построен по 7 нм технологии на базе архитектуры Zen 2. Наши коллеги из TweakTown сумели разогнать его на воздухе до 4,4 ГГц.

Разгон процессора Ryzen 3 3100 до 5,9 ГГц