Ryzen Vermeer почти готов к массовому производству

Похоже, что процессор Ryzen 4000 Vermeer уже почти готов к началу массового производства.

Как правило разработка процессоров идёт поэтапно. И каждая модификация чипа называется степпингом. В настоящее время AMD с процессорами Vermeer находится на степпинге B0. Учитывая, что настольные процессоры Ryzen 3000, получив степпинг B0, появились через два месяца после этого, выпуск Vermeer также стоит ожидать в ближайшем будущем.

Известно, что настольные процессоры Ryzen 4000 запланированы к выходу в этом году, но точная дата выпуска пока не называется. Учитывая, что Ryzen 3000 XT появятся в июле, новое поколение стоит ожидать в сентябре. На рынке же они появятся в IV квартале.

Процессор Ryzen

Кроме готовности процессоров Vermeer также сообщается, что AMD готовит ускоренные процессоры Ryzen 5000 Cezanne и Van Gogh, которые пока находятся на этапе A0. Первый из них получит графику Vega 20, в то время как второй — Navi 21.

Чип Cezanne будет разделён на два сегмента, как и Renoir. Обе эти модели должны появиться в следующем году.