Появились результаты тестирования Ryzen 7 4700U

В Сети появился бенчмарк неизвестного ноутбука от Lenovo, оснащённого процессором Ryzen 7 4700U. И, стоит сказать, результаты впечатляют.

В тесте Geekbench засветился лэптоп с 8-ядерным процессором Ryzen 7 4700U Renoir мощностью 15 Вт. По результатам тестирования он показал 4910 баллов в одноядерном тесте, и 21 693 балла в многоядерном. Это значит, что вычислительная часть Renoir оказалась быстрее конкурента Core i7-1065G7, который демонстрирует 4400 баллов в том же тесте. В многопоточном тесте, за счёт большего числа ядер, AMD получает безоговорочную победу, поскольку 1065G7 в среднем выдаёт лишь 17 000 очков.

AMD Renoire

Ускоренный процессор 4700U предлагает 8 ядер архитектуры Zen 2. Его ближайший аналог — настольный чип Ryzen 7 3700X, который демонстрирует на 20% большую производительность в одноядерном тесте и более 60% прироста, в многоядерном. Такая разница обусловлена высоким 65-ваттным TDP для настольного варианта. Также настольный процессор имеет в 4 раза больше кэша L3.

Бенчмарк неизвестного ноутбука Lenovo с процессором Ryzen 7 4700U

Сравнение бенчмарков в однопоточном тесте