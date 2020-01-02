Ryzen 4000 предложит 20% прирост производительности

Согласно свежим слухам из Сети, будущие процессоры Ryzen 4000 продолжат добрую традицию AMD по значительному повышению производительности.

Архитектура Zen 2 получилась отличной. Эти процессоры продаются под маркой Ryzen 3000. Однако уже в 2020 году нас ждёт следующее поколение Zen 3, которое покажет немалый прирост скорости.

Zen

Чипы получат целый ряд усовершенствований. Так, внутренняя производительность будет увеличена на 10—12%, а производительность сопроцессора для операций с плавающей запятой — на 50%. Также на 17% будет увеличено число исполняемых инструкций на такт, а тактовая частота поднимется на 100—200 МГц.

Дорожная карта процессоров Zen

Процессоры будут изготавливаться по 7 нм технологии EUV на заводах TSMC. Количество ядер в новом поколении останется неизменным, от 4 до 16.

Поколение Zen 3 будет последним, где будет использоваться сокет AM4.