Появились бенчмарки Radeon RX 5600 XT
Уже знакомый нам по утечке процессора 4700U пользователь Reddit с ником _rogame опубликовал бенчмарк неизвестной видеокарты, производительность которой находится на уровне Radeon RX Vega 56, а также сопоставима с NVIDIA GTX 1660 Ti/1660 Super.
Спецификации этого неизвестного графического ускорителя Radeon совпадают с ранними слухами, касающимися Radeon RX 5600 XT, включая 6 ГБ видеопамяти на частоте 1500 МГц, что означает применение 12 Гб/с чипов GDDR6.
Пока у AMD нет свежей видеокарты с 6 ГБ видеопамяти, и ни одна из карт AMD не может иметь показанную в тесте производительность. Всё это говорит нам лишь о том, что речь идёт о долгожданной Radeon RX 5600 XT.
Как и в прошлый раз, изображение с бенчмарком очень большое, потому для его подробного изучения нужно кликнуть по картинке.
Скорее всего, видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT будет представлена в ходе CES 2020 через две недели.