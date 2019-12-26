Появились бенчмарки Radeon RX 5600 XT

Уже знакомый нам по утечке процессора 4700U пользователь Reddit с ником _rogame опубликовал бенчмарк неизвестной видеокарты, производительность которой находится на уровне Radeon RX Vega 56, а также сопоставима с NVIDIA GTX 1660 Ti/1660 Super.

Спецификации этого неизвестного графического ускорителя Radeon совпадают с ранними слухами, касающимися Radeon RX 5600 XT, включая 6 ГБ видеопамяти на частоте 1500 МГц, что означает применение 12 Гб/с чипов GDDR6.

GPU AMD

Пока у AMD нет свежей видеокарты с 6 ГБ видеопамяти, и ни одна из карт AMD не может иметь показанную в тесте производительность. Всё это говорит нам лишь о том, что речь идёт о долгожданной Radeon RX 5600 XT.

Как и в прошлый раз, изображение с бенчмарком очень большое, потому для его подробного изучения нужно кликнуть по картинке.

Производительность Radeon 5600 XT в 3DMark

Скорее всего, видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT будет представлена в ходе CES 2020 через две недели.