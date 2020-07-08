Появились спецификации NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti

Компания NVIDIA готовится выпустить графические процессоры нового поколения, и со временем информация о них всё чаще просачивается в Сеть.

На этот раз речь пойдёт о видеокартах GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Благодаря известному пользователю Twitter с ником kopite7kimi, который ранее давал подтверждаемые слухи, стало известно, что обе видеокарты будут основаны на процессорах GA104 и получат память GDDR6. При этом старшая модель будет обладать памятью GDDR6X со скоростью 21 Гб/с.

Рендер видеокарты GeForce RTX 30-й серии

Обычная версия RTX 3070 будет иметь 2944 ядра CUDA в составе процессора GA104-400. Старшая же версия, RTX 3070 Ti, получит 3072 ядра в составе GPU GA104-300, что вместе с более быстрой памятью должно обеспечить отличную производительность. Ожидается, что пропускная способность памяти обеих карт составит 512 ГБ/с.

Сейчас компания NVIDIA находится на этапе Design Validation Test (DVT), т. е. подтверждения конструкции. Массовое производство видеокарт должно начаться в августе. Это значит, что официальный анонс нового поколения видеокарт должен состояться в этом году, возможно, уже в сентябре.