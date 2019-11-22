NVIDIA может готовить GeForce RTX 2080 Ti SUPER

Компания NVIDIA может готовить новую топовую видеокарту модели GeForce RTX 2080 Ti SUPER. Причём эти слухи ходят на фоне заявления компании, сделанного на E3 2019, согласно которому NVIDIA не станет выпускать версию SUPER для RTX 2080 Ti.

Эти слухи распространяет инсайдер kopite7kimi, который ранее сливал точную информацию о всей серии RTX SUPER и GTX 16. Согласно его информации, новая видеокарта будет основана на GPU Turing TU102, который получит 4608 ядер CUDA , 576 ядер Tensor, 72 ядра RT, 288 текстурных блоков и 96 ROP . В качестве видеопамяти будет применяться сверхбыстрая GDDR6 со скоростью 16 Гб/с.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Super

Очевидно, что производительность карты будет очень высокой, и главный вопрос, который остаётся — это цена. В этом сегменте AMD в ближайшие полгода не сможет ничего противопоставить, а потому для NVIDIA практически нет никаких ограничений. Ожидается, что GeForce RTX 2080 Ti SUPER будет продаваться по цене от 1000 до 1200 долларов США.