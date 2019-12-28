NVIDIA: GeForce RTX 2080 быстрее PlayStation 5 & Xbox Series X

В ходе GTC China 2019 руководитель NVIDIA Дженсен Хуан обрушил свой гнев на компанию AMD, заявив, что производительность консолей нового поколения будет ниже, чем сейчас предлагает NVIDIA.

Исполнительный директор и основатель NVIDIA Дзень-Сунь Хуан в ходе конференции продемонстрировал игровые ноутбуки с видеокартами Max-Q серии GeForce RTX . На одном из слайдов он привёл сравнение между ноутбуком Lenovo Y900 Gaming с видеокартой GeForce GTX 980M и ноутбуком нового поколения Lenovo Y740 Gaming, оснащённого видеокартой GeForce RTX 2080 Max-Q.

Дженсен Хуан сравнивает игровые ноутбуки и будущие консоли

При этом он подчеркнул, что игровые ноутбуки GeForce RTX 2080 Max-Q превосходят ещё не выпущенные ускорители в составе консолей Xbox Series X и PlayStation 5, которые основаны на архитектуре RDNA 2.

Что же, для подтверждения или опровержения его слов нам нужно дождаться большей конкретики от AMD.