Видео о новых возможностях готовящегося RivaTuner Statistics Server 7.3.0

Алексей Николайчук, автор RTSS и MSI Afterburner, демонстрирует на практике функционал, которым обрастет будущая версия.

В новой версии RTSS появится новый тип плагинов: клиентские. Изначально RivaTuner Statistics Server разрабатывался как процесс-сервер (собственно, и название ПО об этом недвусмысленно говорит), пассивно работающий в фоне и предоставляющий различный функционал (отображение OSD , захват скриншотов и видео, бенчмаркинг и так далее) одновременно нескольким приложениям-клиентам, подключаемым к нему (например, MSI Afterburner). GUI для настройки такого функционала (например, настройка горячих клавиш для переключения видимости OSD , настройки захвата скриншотов) традиционно находился на стороне приложения-клиента.

Новые клиентские плагины позволяют интегрировать GUI для настройки такого функционала непосредственно в RTSS без необходимости запуска дополнительных клиентских приложений, поэтому новый тип плагинов предназначен в первую очередь для тех, кто пользуется RivaTuner Statistics Server как отдельным приложением без MSI Afterburner. Видео сфокусировано на функционале такого клиентского плагина, называющегося HotkeyHandler. Вдобавок к стандартным привычным по MSI Afterburner настройкам горячих клавиш (переключение видимости OSD , переключение ограничителя частоты кадров, захват скриншотов/видео и т.д.) плагин HotkeyHandler также добавляет новую полезную возможность — 4 горячих клавиши, на которые можно повесить программируемые модификаторы профилей. С этими горячими клавишами можно связать практически любые действия, относящиеся к редактированию профилей RTSS. Видео демонстрирует программирование модификаторов профилей на следующие действия: