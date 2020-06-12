Представлена RTSS 7.3.0 beta 5 build 21820

Алексей Николайчук представил новую бета версию своей утилиты RivaTuner Statistic Server, которая отвечает за вывод в оверлее служебной информации. Утилита является неотъемлемой частью MSI Afterburner.

В RTSS 7.3.0 beta 5 build 21820 автор доработал поддержку анимации в OverlayEditor, которая была впервые показана в прошлой версии сборки.

RivaTuner Statistic Server

В предыдущем видео были упомянуты некоторые критически важные правила, которые необходимо учитывать при обращении к источнику данных из формулы коррекции другого источника данных. Было решено упростить процесс, поэтому порядок источников данных в этом случае уже не важен. Добавлена поддержка прямого объявления переменных в трансляторе формул коррекции, поэтому теперь формулы коррекции могут ссылаться на другие источники данных, даже если они определены в списке ниже.

Изначально анимированные изображения были жёстко закодированы в 0,5-кадровое смещение, которое даёт лучший результат для спрайтов круглых индикаторов в раскладке оверлея из примера. Для реализации мягкой пассивной зацикленной анимации пришлось удалить жёсткое кодирование смещения. Теперь новая опция смещения встроенного изображения появилась в диалоге настройки изображения.

Теперь образцовая раскладка оверлея включает анимированный вентилятор GPU , который создан с подходом, показанном в прошлом видео.

, который создан с подходом, показанном в прошлом видео. Образцовая раскладка оверлея включает таблицу с уровнями использования, чтения и записи HDD и сети.

Образцовая раскладка оверлея теперь отображает энергопотребление CPU и GPU . Энергия GPU берётся из собтсвенного плагина, а CPU — из MSI AB, AIDA или HwInfo (по выбору).

и . Энергия берётся из собтсвенного плагина, а — из MSI AB, AIDA или HwInfo (по выбору). Из-за трудностей с пониманием возможностей смешивания цветов встроенного изображения, автор привёл демонстрацию смешивания цветов встроенного изображения на круговом индикаторе загрузки CPU / GPU / RAM .

/ / . Решено упростить реализацию пиксельного картирования 1-к-1 для встраиваемых изображений. Больше не требуется увеличивать оговоренные размеры на 1 пиксель для получения точного картирования. Также введена поддержка 8-битных PNG-изображений с альфа-каналом.

Должна быть решена проблема с Vulkan и утечкой дескриптора устройства в загрузочном слое Vulkan. Так что проблема с RetroArch должна быть исправлена.

New overlay layout stress-testing in DooM 2016.

Как всё теперь работает можно посмотреть на видео из новости. Загрузить RTSS 7.3.0 beta 5 build 21820.