Представлена RTSS 7.3.0 beta 5 build 21820
Алексей Николайчук представил новую бета версию своей утилиты RivaTuner Statistic Server, которая отвечает за вывод в оверлее служебной информации. Утилита является неотъемлемой частью MSI Afterburner.
В RTSS 7.3.0 beta 5 build 21820 автор доработал поддержку анимации в OverlayEditor, которая была впервые показана в прошлой версии сборки.
- В предыдущем видео были упомянуты некоторые критически важные правила, которые необходимо учитывать при обращении к источнику данных из формулы коррекции другого источника данных. Было решено упростить процесс, поэтому порядок источников данных в этом случае уже не важен. Добавлена поддержка прямого объявления переменных в трансляторе формул коррекции, поэтому теперь формулы коррекции могут ссылаться на другие источники данных, даже если они определены в списке ниже.
- Изначально анимированные изображения были жёстко закодированы в 0,5-кадровое смещение, которое даёт лучший результат для спрайтов круглых индикаторов в раскладке оверлея из примера. Для реализации мягкой пассивной зацикленной анимации пришлось удалить жёсткое кодирование смещения. Теперь новая опция смещения встроенного изображения появилась в диалоге настройки изображения.
- Теперь образцовая раскладка оверлея включает анимированный вентилятор GPU, который создан с подходом, показанном в прошлом видео.
- Образцовая раскладка оверлея включает таблицу с уровнями использования, чтения и записи HDD и сети.
- Образцовая раскладка оверлея теперь отображает энергопотребление CPU и GPU. Энергия GPU берётся из собтсвенного плагина, а CPU — из MSI AB, AIDA или HwInfo (по выбору).
- Из-за трудностей с пониманием возможностей смешивания цветов встроенного изображения, автор привёл демонстрацию смешивания цветов встроенного изображения на круговом индикаторе загрузки CPU/GPU/RAM.
- Решено упростить реализацию пиксельного картирования 1-к-1 для встраиваемых изображений. Больше не требуется увеличивать оговоренные размеры на 1 пиксель для получения точного картирования. Также введена поддержка 8-битных PNG-изображений с альфа-каналом.
- Должна быть решена проблема с Vulkan и утечкой дескриптора устройства в загрузочном слое Vulkan. Так что проблема с RetroArch должна быть исправлена.
Как всё теперь работает можно посмотреть на видео из новости. Загрузить RTSS 7.3.0 beta 5 build 21820.