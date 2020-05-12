Новая бета-версия RivaTuner Statistics Server уже доступна для скачивания
Традиционно выдержав необходимую для внутреннего тестирования задержку в несколько дней, Алексей Николайчук публично объявил о выходе очередной версии и сделал её видимой серверам обновления.
Ключевые изменения новинки мы уже описывали ранее: во-первых, это внутренний HAL и встроенное мини-ядро мониторинга на его основе (только встроенные сенсоры драйвера видеоадаптера с минимальным риском конфликта со сторонними ядрами мониторинга). Во-вторых, это встроенная возможность подключения счётчиков производительности операционной системы (загрузка/скорость чтения/записи накопителей, скорости скачивания/закачки сетевых интерефейсов и так далее) — полный функциональный клон плагина PerfCounter из SDKMSI AB но для тех, кто хочет использовать RivaTuner Statistics Server отдельно от него.
Также добавился альтернативный интерфейс для стриминга абсолютных меток времени кадров в стороннее ПО через именованный пайп. Специально для этого проекта: ttps://github.com/scumware/RTSS_time_reader.
Скачать программное обеспечение можно как обычно — на странице утилиты.