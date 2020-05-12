Новая бета-версия RivaTuner Statistics Server уже доступна для скачивания

Традиционно выдержав необходимую для внутреннего тестирования задержку в несколько дней, Алексей Николайчук публично объявил о выходе очередной версии и сделал её видимой серверам обновления.

Ключевые изменения новинки мы уже описывали ранее: во-первых, это внутренний HAL и встроенное мини-ядро мониторинга на его основе (только встроенные сенсоры драйвера видеоадаптера с минимальным риском конфликта со сторонними ядрами мониторинга). Во-вторых, это встроенная возможность подключения счётчиков производительности операционной системы (загрузка/скорость чтения/записи накопителей, скорости скачивания/закачки сетевых интерефейсов и так далее) — полный функциональный клон плагина PerfCounter из SDK MSI AB но для тех, кто хочет использовать RivaTuner Statistics Server отдельно от него.

Также добавился альтернативный интерфейс для стриминга абсолютных меток времени кадров в стороннее ПО через именованный пайп. Специально для этого проекта: ttps://github.com/scumware/RTSS_time_reader.

Скачать программное обеспечение можно как обычно — на странице утилиты.