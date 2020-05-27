Плагин для RivaTuner Statistic Server получил ряд существенных плюсов

Продолжается работа над плагином визуального редактора оверлея в RTSS.

За пару выходных Алексей Николайчук добавил в него несколько базовых улучшений, на основе которых теперь можно создавать как пассивные, так и комплексные динамические анимации. В видео ниже демонстрируются 3 базовых «кирпичика», лежащих в основе создания анимаций в оверлее:

Источники данных на основе таймеров.

Асинхронно обновляемые слои.

Улучшенный лексический анализатор и транслятор формул, позволяющий использовать в формулах коррекции перекрёстные ссылки на другие источники данных.

На основе этого в видео показан процесс создания пассивной анимации вращающегося кулера, а затем процесс создания динамической анимации с привязкой скорости вращения к реальному сенсору скорости кулера GPU .

Активная работа над программой продолжается!