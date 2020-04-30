Плагин для RivaTuner Statistic Server продолжает своё развитие

За выходные Алексей добавил ещё немного полезностей в редактор гипертекста оверлея.

В редакторе появился ещё один встроенный провайдер данных — счётчики производительности Windows. Для мониторингового ПО из этого источника традиционно берутся показания загрузки физических накопителей, их текущие скорости чтения/записи а также текущие скорости скачивания/закачки сетевых интерфейсов. Но, помимо этого, доступны и сотни других видимых операционной системе счётчиков, включая инструментальные дополнительные счётчики от стороннего ПО. В MSI AB всё это давно представлено плагином PerfCounter. Неудивительно, что в редактор гипертекста ядро провайдера счётчиков перекочевало именно оттуда.

Очередная бета ожидается в течение недели-двух.