RivaTuner Statistic Server обновилась до версии 7.3.0 beta 2

Алексей Николайчук представил первую публичную бета версию утилиты RivaTuner Statistic Server с номером 7.3.0, которая является утилитой-компаньоном для популярного инструмента мониторинга и разгона MSI Afterburner.

Новая версия утилиты получает множество оптимизаций, которые позволят повысить стабильность работы и исключить подвисания, вызываемые различными конфликтами. Также добавлены новые функции плагинов. Главной целью релиза является обкатка новой архитектуры.

Перечень изменений RivaTuner Statistic Server 7.3.0 beta 2 следующий:

— Различные улучшения совместимости в движке зависания.

Теперь каждое приложение может заявить, что оно несовместимо с оверлеем RTSS. Для этого необходимо добавить лишь пару строк кода.

Добавлен пользовательский расширяемый маппер профилей. Он позволяет RTSS картировать множественные исполняемые имена, соответствующие заранее определённым, в одном файле. К примеру, различные версии Sony Vegas могут определяться по именам vegas130.exe, vegas140.exe.

Добавлен пользовательский перечень игнорирования внедрения триггеров. Он работает подобно списку триггеров задержки. Функция нацелена на исключение подвисания приложений, использующих типичные библиотеки GUI с GPU -ускорением.

Панель управления RivaTuner Statistic Server

— Добавлен новый тип плагинов, клиентские плагины. RTSS разработана, чтобы действовать как серверный процесс, работающий пассивно и обеспечивающий различный функционал (рендер OSD , захват экрана и видео, бенчмаркинг и т.д.) для различных связанных приложений (включая MSI Afterburner). Графический интерфейс для этого функционала обычно содержится в клиентском приложении. Новые клиентские плагины теперь интегрируют GUI для такого функционала непосредственно в RTSS, без необходимости запуска отдельного клиентского приложения. Новый тип плагинов будет полезен тем, кто хочет использовать RTSS в качестве независимого решения без MSI Afterburner.

— Добавлены альтернативная и конфигурируемая реализация производительности CPU , чтобы занять петли ожидания, используемые для ограничения частоты кадров и синхронизации развёртки. Альтернативная реализация производительности CPU теперь используется по умолчанию, она может улучшить кадровый темп и практически идеальна по точности даже с тяжёлой нагрузкой на процессор.

— Обновлён плагин кодирования видео QSV. Плагин перекомпилирован под новую версию Intel Media SDK для обеспечения совместимости кодирования QuickSync с последним драйвером Intel DCH. В качестве стороннего эффекта был уменьшен размер дистрибутива RTSS на несколько мегабайт.

— Синхронизация развёртки в OpenGL больше не отключена, когда отсутствует поддержка OSD на уровне профиля приложения.

Загрузить RivaTuner Statistic Server 7.3.0 beta 2 build 21053.

Также мы рассказывали и демонстрировали видео о новых возможностях RTSS 7.3.0 beta 2.