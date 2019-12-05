APU AMD Renoir получит 8 вычислительных блоков

Известный инсайдер @TUM_APISAK опубликовал скриншот из базы SiSoftware, на котором отображены характеристики графики APU Renoir.

Ранее ходили слухи, что Renoir может получить 10 или 12 ядер Vega, однако согласно свежему скриншоту из базы, графика будет содержать лишь 8 CU. А вот до Navi придётся подождать следующего поколения APU .

Что касается вычислительной части, то она будет представлять 7 нм чип архитектуры Zen 2. А вот графика, несмотря на 8 вычислительных блоков, будет иметь частоту 1,75 ГГц. Неизвестно, стандартная ли это частота, или пиковая, но, в любом случае, такие частоты можно встретить в дискретном GPU , а не интегрированном.

Спецификации GPU в APU Renoire