Intel анонсирует новую камеру RealSense

Компания Intel представила новую камеру RealSense модели D455, которая обладает улучшенной производительностью и большей чувствительностью к глубине.

Впервые камера RealSense была показана в 2014 году. Она представляет собой «глубинное» устройство на основе стереоскопического зрения. И новая модель глубинной камеры D455 обладает вдвое большей производительностью, чем первое поколение.

Глубинная камера Intel RealSense D455

Камера работает с глубиной сцены до 6 м. В новой версии разработчики добавили глобальный затвор для датчиков глубины и RGB , что позволяет лучше согласовывать два различных потока данных.

По словам Саги Бен Моше, корпоративного вице-президента Intel RealSense Group, «семейство продуктов Intel RealSense предлагает разработчикам больше выбора. Модель D455 расширяет возможности нашей линейки стереокамер, позволяя направить их на более широкий спектр применений с большими сценариями использования».

Устройство Intel RealSense Depth Camera D455 продаётся по цене 239 долларов.