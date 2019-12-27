Red Dead Redemption 2 продаётся посредственно

Epic наверняка много заплатила за то, чтобы быть главным продавцом компьютерной версии RDR2, однако за первый месяц продаж игра разошлась менее чем 500 000 копий.

Прошлогодняя игра на новой для себя платформе Epic Store была продана лишь в количестве 408 тысяч экземпляров. Об этом сообщает SuperData. Это намного ниже, чем Borderlands 3, которая разошлась тиражом в 1,78 миллиона.

Red Dead Redemption 2

Конечно, тут не всё так просто. Borderlands 3 имеет шестимесячный эксклюзив на EGS, а Rockstar выпустила игру на Steam всего через месяц после релиза в EGS. Кроме того, игра была выпущена через Rockstar Games Launcher, собственную платформу продажи, так что RDR2, по факту, продаётся сразу в трёх местах, и возможно, владельцы учёток Steam предпочитают просто подождать 1 месяц.

Что касается консолей, то здесь Red Dead Redemption 2 оказалась крайне успешной. Суммарный объём продаж, электронных и физических, превысил 23 миллиона копий уже в феврале 2019 года. После выпуска в 2018 году, за первые три дня, игра принесла 725 миллионов долларов, при том что было продажно 12 миллионов экземпляров игр, то есть в 29 раз больше, чем за первый месяц релиза на PC.