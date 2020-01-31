Продажи RDR2 после выхода в Steam резко возросли
Одной из крупнейших игр для PC прошлого года стала, без сомнения, Red Dead Redemption 2. Месяц назад мы отмечали, что продажи игры идут довольно вяло, но как только игра появилась в Steam всё резко изменилось.
Согласно свежему отчёту SuperData объёмы продаж RDR2 после появления в Steam удвоились. Это значит, что люди просто ждали старта продаж именно на этой платформе, и не хотели связываться ни с Epic Games Store, ни с Rockstar Launcher.
В отчёте говорится: «цифровые продажи фактически удвоились с 406 000 в ноябре до 1,0 миллиона в декабре. Игра стала доступной на Steam 5 декабря, через месяц после релиза в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher. Это окно эксклюзива было использовано на рекламу, так что многие игроки просто подождали небольшой промежуток времени, чтобы поиграть на своей любимой платформе».