Razer представила игровой NUC под брендом Tomahawk

Компания Razer подготовила очень маленький, но довольно интересный игровой компьютер, который не требует самостоятельной сборки, получивший название Tomahawk. Эта машина построена на базе технологии Intel Next Unit of Computing (NUC).

Машина имеет корпус объёмом всего 10 литров, но при этом сохраняет возможности апгрейда. Для сравнения, объём корпуса Mid-Tower составляет 45 литров, так что решение Razer находится на стыке настольных ПК и ноутбуков.

В компьютере нет традиционной материнской платы. Вместо неё используется съёмная плата PCIe, на которой и размещён базовый компьютер Intel NUC. Эта базовая плата основана на процессоре Core i9-9980HK мощностью 45 Вт, содержит элементы охлаждения, ОЗУ, радиосистемы Wi-Fi 6, основные порты и разъёмы.

Компьютер Razer NUC Tomahawk

Корпус компьютера предусматривает установку стандартного блока питания, видеокарты, вентиляторов и накопителей. В качестве CPU предлагается применять Core i7 или Core i9. Объём ОЗУ может составлять от 16 ГБ до 64 ГБ, а в качестве видеокарты имеется возможности установить различные модели серии NVIDIA RTX .

Идея, безусловно, интересная. Однако она имеет два больших недостатка. Во-первых, это использование мобильных центральных процессоров, а во-вторых — цена в 2000 долларов. За эти деньги можно собрать куда более производительный компьютер.