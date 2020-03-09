Qualcomm представила референсную конструкцию платформы XR2

Компания Qualcomm представила платформу Snapdragon XR2 в прошлом году. Она предназначена для создания устройств дополненной реальности с подключением по стандарту 5G, с мощными GPU и CPU и семью камерами. Теперь же Qualcomm представила референсный дизайн шлема на основе своей платформы.

Референсный дизайн позволяет демонстрировать, как XR2 будет работать в шлемах расширенной реальности (XR — extended reality). Кроме высокой производительности и 5G, шлем Qualcomm также обеспечивает воспроизведение 360° видео разрешением 8K и имеет процессор компьютерного видения. Референсный дизайн шлема был разработан Goertek и предназначен для помощи производителям в создании собственных коммерческих устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

Референсный шлем Qualcomm XR2

Кроме многократного прироста в производительности вычислительных систем и даже ИИ, платформа получила инфракрасный эмиттер для трекинга рук и головы с одновременной локализацией и картированием. Также имеется система электромагнитного трекинга от Northern Digital для отслеживания периферийных устройств и работы 6DoF-контроллера. В дополнение, шлем поддерживает голосовые команды и обеспечивает вывод изображения разрешением 2Kx2K на каждый глаз.

В компании отметили, что шлемы референсной конструкции будут доступны избранным партнёрам в ближайшие месяцы.