Qualcomm анонсирует первые чипы Wi-Fi 6E

Компания Qualcomm представила первые микросхемы для обеспечения связи по стандарту Wi-Fi 6E, которые работает на частоте 6 ГГц.

Главной целью стандарта является более широкое использование спектра в связи с его меньшей загруженностью.

Компания представила чипы связи для обоих направлений, как для роутеров, так и для телефонов. Для телефонов предлагаются модели FastConnect 6700 и FastConnect 6900, которые обеспечивают связь на скорости до 3,0 ГБ/с и 3,6 Гб/с соответственно. Есть все шансы, что эти чипы будут интегрированы в процессоры Snapdragon будущих поколений.

Для роутеров компания предлагает четыре модели: Qualcomm Networking Pro 610, Qualcomm Networking Pro 810, Qualcomm Networking Pro 1210, и Qualcomm Networking Pro 1610. Все они работают на разной скорости и с разным числом потоков. Базовая версия использует 6 потоков и обеспечивает скорость до 5,4 Гб/с, а старшая — 16 потоков и скорость в 10,8 Гб/с.

Пока Qualcomm ничего не сообщает о сроках появления представленных микросхем в потребительских устройствах.