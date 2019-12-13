Qualcomm представила первый 5G-чипсет для смешанной реальности

Полтора года назад компания Qualcomm анонсировала платформу XR1 для смешанной реальности. Теперь же она получила большое обновление не только в плане производительности, но и технологий связи.

В платформе Snapdragon XR2 появился улучшенный GPU , который обладает увеличенной в 1,5 раза пиксельной скоростью и в 3 раза тексельной скоростью, по отношению к предшественнику. Он позволяет выводить изображение разрешением 3Kx3K при 90 Гц на каждый глаз. Также его можно использовать для просмотра 360-градусного видео разрешением 8K при 60 к/с или 4K при 120 к/с.

Кроме того, чип поддерживает обработку данных с нескольких камер и обладает процессором компьютерного видения, которое контекстно распознаёт окружение. Таким образом, система чётко знает, что находится вокруг, пока вы погружены в виртуальную реальность.

Qualcomm Snapdragon XR2

Конечно же, одним из важнейших аспектов стала поддержка ИИ и 5G. К сожалению, Qualcomm не раскрыла деталей о вычислительной части чипа, потому рассказать о типе и количестве ядер CPU , а также о модели модема — нечего.

Также Qualcomm ничего не сообщила об устройствах, в которых можно будет встретить чип XR2, заявив лишь о заинтересованности «нескольких OEM».