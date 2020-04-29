Qualcomm анонсирует недорогую систему быстрой зарядки

Компания Qualcomm анонсировала технологию Quick Charge 3+. Главной её идеей стала скорость как у Quick Charge 4+, но с поддержкой недорогих кабелей USB Type-A.

Преимущества Quick Charge 3+ заключается в возможности заряда от 0 до 50% за 15 минут, что на 35% быстрее чем раньше, а также снижении температуры аккумулятора на 9° С. Кроме того, Qualcomm сообщила, что поддерживает любые адаптеры USB Type-A и USB Type-C, которые имеют масштабируемое напряжение с шагом в 20 мВ.

Qualcomm Quick Charge

Идея в стандарте заключается в снижении стоимости его поддержки. Первыми чипсетами, которые его поддерживают, будут Snapdragon 765 и 765G. Правда, они и итак поддерживают Quick Charge 4+, что не позволит снизить цену. Однако производители устройств смогут использовать более дешёвую периферию и зарядные устройства, что и приведёт к снижению стоимости.

Первым телефоном с поддержкой Quick Charge 3+ стал Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. В будущем количество поддерживаемых чипсетов и устройств будет расширяться.