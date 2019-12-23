Qualcomm ожидает 2,8 миллиарда устройств с 5G в 2025 году

Компания Qualcomm представила свой прогноз развития мобильных сетей пятого поколения.

Кристиано Амон, президент и исполнительный директор Qualcomm отметил, что компания провела превосходный 2019 год в плане развития 5G. Несмотря на некоторые прогнозы, компания видит развитие 5G в куда большем темпе, чем 4G все прошлые годы. Так, 5G для Qualcomm он охарактеризовал как «потрясающий момент во всех регионах». По его словам, более 40 операторов уже включили оборудование 5G, более 40 OEM анонсировали, и более 325 операторов в 109 странах инвестируют в технологию 5G.

Qualcomm Snapdragon 865

Будущее Qualcomm президент также видит радужным. По его мнению, в 2020 году коммерциализация технологии будет быстро расширяться по миру, а уже в 2025 году компания ожидает увидеть более 2,8 миллиардов устройств с возможностью 5G-подключения.