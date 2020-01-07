Puma выпустила обувь для геймеров

Вам нужны специальные туфли для видеоигр? А в Puma уверены, что да! Немецкая компания начала продажи специальной геймерской обуви Active Gaming Footwear в Австралии по цене 160 местных долларов.

Туфли разработаны для использования в помещении или игровой арене. Они отличаются бесшовным комфортом, поддержкой ноги и сцеплением, что позволяет геймерам легко адаптироваться к разным игровым ситуациям.

Active Gaming Footwear

Звучит уже странно, но самое интересное впереди. Оказывается, Puma придумала даже маркетинговые уловки с разными «режимами» туфель! Так, они предлагают «сцепление с поверхностью при скручивании» в поисковом режиме, «поддержку при боковом скручивании» в режиме атаки и «здоровую стабильность при скручивании» в режиме путешествия или обороны. Зачем нужны все эти режимы для обуви, в которой вы лишь будете сидеть — не понятно. Можно лишь надеяться, что они удобнее обычной обуви (а если нет — то всегда есть тапочки).