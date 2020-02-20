Спецификации консолей PlayStation 5 и Xbox Series X снова засветились в Сети

В Сеть утекли сведения от некоего «тестера сторонней студии», который опубликовал спецификации второй версии набора разработчика игровой консоли PlayStation 5.

Согласно его сведениям, приставка получит производительность в 12,6 терафлопс и графический процессор «RDNA 1.5». Это не будет архитектура RDNA, известная по серии видеокарт Radeon RX 5000. В то же время, это не будет обещанная AMD RDNA2 нового поколения.

Что касается Xbox Series X, то она будет немного медленнее и предложит 11,8 терафлопс. Однако тактовая частота CPU окажется выше — 3,7 ГГц, против 3,6 ГГц у PS5. Консоль от Sony получит 18 ГБ комбинированной памяти GDDR6, в то время как Microsoft обеспечит приставку 16 ГБ такой же памяти. Кроме того, обе консоли будут иметь по 4 ГБ оперативной памяти DDR4.

Игровые консоли нового поколения

Как видно, приставка Sony имеет лучшие спецификации. Кроме перечисленных, у неё будет и более быстрый накопитель. Объём NVMe SSD составит 500 ГБ, а скорость чтения — 5,5 ГБ/с. В то же время у Xbox Series X он будет медленнее, 3,8 ГБ/с, но больше — 1 ТБ.

Обе компании предложат специальные ядра для трассировки лучей. У Sony они описываются как «специализированные ядра для RT и 3D аудио», а у Microsoft, просто «специализированные ядра для RT». К тому же их будет меньше.

Не забываем, что всё это лишь слухи, хоть и весьма правдоподобные.