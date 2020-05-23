Выпуск PlayStation 5 не будет задержан

Несмотря на ранние опасения инвесторов о том, что Sony не успеет выпустить игровую консоль вовремя, компания сообщает, что короновирус не повлиял на производственные линии PS5.

Потому подготовка к старту PS5 по-прежнему «идёт по графику к этому праздничному сезону». Разработка игр также не пострадала: «в настоящий момент нет значимых проблем в разработке игрового программного обеспечения», — говорится в заявлении компании.

Игровой контроллер DualSense от консоли PS5

«Касательно выпуска PlayStation 5. Несмотря на то, что такие факторы, как работа сотрудников из дома и запрет на международные путешествия, бросили нам вызов в плане процесса тестирования и сертификации производственных линий, разработка прогрессирует с запланированным выпуском консоли на сезон праздников 2020 года».

«К настоящему времени не появилось больших проблем в разработке игрового программного обеспечения, ни у студий Sony, ни у её главных партнёров».

Однако остаётся вопрос, сколько приставок PlayStation 5 компания Sony сможет обеспечить к концу года. Ранние сообщения гласят, что компания ограничит складские запасы 5—6 миллионами устройств в связи с их высокой рекомендуемой стоимостью. Однако пока ещё Sony ничего не сообщала о ценах.