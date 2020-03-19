Представлены спецификаиции PlayStation 5
Вслед за Microsoft компания Sony представила свою игровую консоль PlayStation 5, опубликовав её спецификации, которые не дотягивают до Xbox Series X.
Несмотря на то, что по сравнению с Xbox Series X железо PS5 кажется более скромным, в Sony уверяют, что производительность видеокарты в её приставке выше, чем у конкурента.
Игровая консоль PlayStation 5 использует графический процессор архитектуры RDNA 2 с 36 вычислительными блоками частотой 2,23 ГГц. Компания сообщает, что его производительность составит 10,3 терафлопс.
Что касается центрального процессора, то PS5 получит 8-ядерный 16-поточный процессор Zen 2 частотой 3,5 ГГц. Объём смешанной памяти GDDR6 составит 16 ГБ, а ширина шины будет равна 256 бит. Пропускная способность составит 448 ГБ/с.
Что касается накопителя — то он молниеносно быстр. Он представляет собой PCIe 4.0 NVMe SSD со скоростью 9 ГБ/с (со сжатием), однако для снижения стоимости разработчики ограничили объём до 825 ГБ. Без сжатия скорость составляет 5 ГБ/с. При этом Sony применила новую методологию сжатия, основанную на патенте RAD Game Labs. Она позволяет очень сильно сократить размер хранимых данных.