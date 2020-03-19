Представлены спецификаиции PlayStation 5

Вслед за Microsoft компания Sony представила свою игровую консоль PlayStation 5, опубликовав её спецификации, которые не дотягивают до Xbox Series X.

Несмотря на то, что по сравнению с Xbox Series X железо PS5 кажется более скромным, в Sony уверяют, что производительность видеокарты в её приставке выше, чем у конкурента.

Игровая консоль PlayStation 5 использует графический процессор архитектуры RDNA 2 с 36 вычислительными блоками частотой 2,23 ГГц. Компания сообщает, что его производительность составит 10,3 терафлопс.

Сравнение характеристик Xbox Series X и PlayStation 5

Что касается центрального процессора, то PS5 получит 8-ядерный 16-поточный процессор Zen 2 частотой 3,5 ГГц. Объём смешанной памяти GDDR6 составит 16 ГБ, а ширина шины будет равна 256 бит. Пропускная способность составит 448 ГБ/с.