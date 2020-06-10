PlayStation 2 до сих пор лидирует на рынке

Исследователи из Learnbods.com провели огромный анализ продаж порядка 1,56 миллиарда игровых консолей различных брендов и установили, что наибольшим тиражом за всё время разошлась PlayStation 2. Ей продажи составляют 10,07% общемировых продаж всех игровых консолей.

На март 2020 года было продано 157,68 миллионов приставок PlayStation 2. На втором месте оказалась Nintendo DS со 154,9 миллионами продаж. Далее идёт Game Boy с 118,69 миллионами. На четвёртом месте идёт PlayStation 4, которую купили 102,5 миллиона раз. Замыкает пятёрку Wii. Ей продали в количестве 101,64 миллиона штук.

Игровая консоль PlayStation 2

Интересной оказалась статистика распределения и по регионам. Так, консоли от Sony стали самыми популярными в Европе. К примеру, в Европе PS2 разошлась тиражом 55,28 миллионов, в Северной Америке — 53,65 миллионов, 23,18 миллиона консолей было продано в Японии и 25,57 миллионов в остальном мире.

Что касается PS4, то в Европе было продано 45,12 миллионов экземпляров, в Северной Америке — 36,34 миллиона, в Японии — всего 9,12 миллиона консолей и 19,28 миллионов на остальных рынках.