Project Cars 3 появится 28 августа

Разработчик Slightly Mad Studios объявил официальную дату выпуска игры Project Cars 3, которая будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Игра предложит несколько нововведений, таких как новый режим карьеры, новую систему апгрейда автомобилей, а также множество других усовершенствований. Кроме того, в игре появится совершенно новый мультиплеер с соревновательным режимом, который будет включать ежедневные, еженедельные и ежемесячные заезды.

Project Cars 3

Питательно, что в день выпуска PC-версия игры будет полностью поддерживать виртуальную реальность на всех популярных шлемах.

Как сказано выше, игра будет доступна 28 августа.