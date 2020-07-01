Project Cars 3 появится 28 августа
Разработчик Slightly Mad Studios объявил официальную дату выпуска игры Project Cars 3, которая будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Игра предложит несколько нововведений, таких как новый режим карьеры, новую систему апгрейда автомобилей, а также множество других усовершенствований. Кроме того, в игре появится совершенно новый мультиплеер с соревновательным режимом, который будет включать ежедневные, еженедельные и ежемесячные заезды.
Питательно, что в день выпуска PC-версия игры будет полностью поддерживать виртуальную реальность на всех популярных шлемах.
Как сказано выше, игра будет доступна 28 августа.